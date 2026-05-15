La circulación vehicular en la avenida Universitaria, en el Cercado de Lima, fue restablecida este viernes luego de varias horas de bloqueo protagonizado por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pese a la intervención policial en los exteriores del campus, los manifestantes informaron que continuarán con la toma de la casa de estudios hasta alcanzar acuerdos con el Comité Electoral.

Durante la protesta, más de 40 estudiantes ocuparon parte de la avenida e impidieron el tránsito regular de vehículos. Los manifestantes permanecieron en la pista portando banderas, escudos de madera y palos mientras realizaban arengas.

En medio de la movilización, también quemaron una llanta sobre la vía, lo que generó congestión vehicular en la zona. Conductores y pasajeros tuvieron que esperar varios minutos hasta que se liberara el tránsito.

Ante el bloqueo, un contingente de aproximadamente 20 agentes de la Policía Nacional del Perú llegó al lugar para restablecer el orden. Tras la presencia policial, los estudiantes dejaron la vía pública y regresaron al interior del campus universitario.

Luego de despejar la avenida, tres patrulleros y cerca de diez efectivos permanecieron en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para resguardar el orden y evitar nuevos bloqueos.

Fotos: Cesar Bueno/@photo.gec

Toma continúa dentro del campus

Aunque el tránsito volvió a la normalidad, la protesta no concluyó. Según el reporte de RPP, los estudiantes señalaron que mantendrán la toma de las instalaciones universitarias mientras esperan una respuesta del Comité Electoral.

La medida de fuerza continúa este viernes dentro del campus de San Marcos. Hasta el momento, las autoridades universitarias no han informado sobre posibles acuerdos con los manifestantes.

¿Por qué protestan los estudiantes de la UNMSM?

La protesta fue impulsada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), en rechazo al Proyecto de Ley N.° 12736 debatido en el Congreso. Según los estudiantes, esta iniciativa permitiría que actuales rectores y vicerrectores de universidades públicas puedan postular de manera inmediata a un nuevo periodo, pese a que la norma vigente lo impide.

Los manifestantes sostienen que la propuesta beneficiaría directamente a la actual rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, cuyo mandato culmina en julio de 2026. Por esa razón, han denominado a la iniciativa como la “Ley Jerí” y cuestionan que el proyecto avance mientras el proceso electoral interno ya se encuentra en marcha.

Otro de los reclamos apunta a la modalidad virtual planteada para las próximas elecciones universitarias. Los estudiantes aseguran que este mecanismo podría generar irregularidades en la votación y exigen que el proceso se realice de manera presencial para garantizar transparencia.

Además, rechazan el incremento de la valla electoral para el cogobierno universitario. Consideran que esta medida perjudica a agrupaciones estudiantiles de oposición y limita la participación dentro de la universidad.