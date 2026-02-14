La Corte Superior de Lima Norte dispuso nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial de segunda de la Policía Nacional Segundo Benito Córdova López, acusado de intentar asesinar a un ciudadano tras dispararle con su arma de reglamento en circunstancias violentas. La decisión fue emitida por la jueza Rosa Luz Perales Perales, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Los Olivos, quien consideró que existen suficientes elementos para mantener al efectivo recluido mientras avanza el proceso penal.​

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará el establecimiento penal donde el suboficial cumplirá la medida cautelar impuesta por el Poder Judicial.

#LoÚltimo 🚨 | La Corte Superior de Lima Norte dicta 9 meses de #PrisiónPreventiva contra el policía Segundo Benito Córdova López, investigado por tentativa de homicidio calificado en agravio del ciudadano Jorge Luis Campos Rojas, a quien le disparó dejándolo herido. pic.twitter.com/DBdVp07jBp — CSJ LIMA NORTE (@CSJ_LN) February 13, 2026

Los hechos que derivaron en la prisión preventiva ocurrieron cuando Córdova López llegó en estado de ebriedad al domicilio donde residía su pareja como inquilina, en el distrito de Los Olivos. Una vez en el lugar, se produjo una discusión que alteró la tranquilidad del inmueble y alertó a otros ocupantes de la vivienda.

Jorge Luis Campos Rojas, hijo de la propietaria del inmueble, salió de su domicilio para solicitar que tanto el efectivo policial como su pareja abandonaran el lugar debido al disturbio que estaban generando. En ese momento, Córdova López sacó su arma de fuego y disparó contra la víctima, quien recibió el impacto de bala en el tórax.

Tras el ataque, las autoridades policiales procedieron a la captura del suboficial, quien realizó la entrega voluntaria de una pistola con su respectiva cacerina abastecida y un equipo de telefonía celular. Las investigaciones preliminares sugieren que el agente podría haber abandonado sus funciones de manera irregular antes de cometer el ataque.​

El efectivo pertenece a la comisaría de San Cayetano, ubicada en el distrito de El Agustino, donde se desempeñaba en labores operativas.

“Aquí hay una tentativa de homicidio clarísimo”, declaró el defensor de la Policía, general Máximo Ramírez, al confirmar que el agresor es un agente en actividad.​​

Víctima continua luchando por su vida

Campos Rojas permanece hospitalizado en condición crítica debido a la gravedad de las heridas provocadas por el disparo. Su estado de salud ha motivado que su familia y representantes legales exijan una sanción ejemplar para el responsable del ataque.

El abogado de la víctima, Vellimir Passara, informó que la familia está solicitando una pena de 25 años de prisión para el suboficial. Además, reveló que durante los exámenes medicolegales realizados al detenido, este habría admitido encontrarse en estado etílico al momento de los hechos.​

“Estamos buscando una pena de 25 años, pero tenemos que indicar también los agravantes y la manera como lo ha realizado. Está en estado etílico, supuestamente alega de que no se acuerda de nada. El día de ayer al momento de que lo trasladaron para realizar a los exámenes médicos legales alegaba todo ello, pero de una manera grotesca, agresiva y desafiante”, expresó el abogado.

La gravedad de los hechos y las circunstancias en que ocurrió el ataque motivaron que la institución policial tome distancia del caso. Fuentes de la Defensoría de la Policía confirmaron que no existirá defensa institucional para Córdova López, dada la naturaleza delictiva de su conducta y el hecho de que actuó completamente al margen de sus funciones oficiales.​​

La PNP también ha iniciado los procedimientos administrativos correspondientes para dar de baja al suboficial, independientemente del resultado del proceso penal que enfrenta. Esta decisión busca enviar un mensaje claro sobre la tolerancia cero ante actos criminales cometidos por miembros de la institución.​

El caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria, donde la Fiscalía reunirá todos los elementos probatorios necesarios para sustentar la acusación formal por tentativa de homicidio calificado, delito que contempla penas severas en el Código Penal peruano.