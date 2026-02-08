El Ministerio del Interior (Mininter) autorizó la creación de la Policía Vial Antiextorsiones en el Callao con la finalidad de combatir los atentados que, a diario, se registran en contra de los transportistas.

El servicio se aplicará en la avenida Néstor Gambetta, donde ocurrió un nuevo ataque armado contra una combi de transporte. La cobradora de la unidad salvó la vida de milagro, aunque permanece internada en el Hospital Carrión.

El anunció fue realizado por el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la Región Policial Callao.

El oficial señaló que este contingente va a dar la seguridad exclusivamente de la vía, al mismo modelo que la Policía de Carreteras.

Alcance

“Estos policías no están autorizados para que realicen intervenciones de tránsito, solamente están en la vía para responder a la tecnología que tenemos y en respuesta a los actos de extorsión”, señaló Espinoza Cuestas.

El oficial señaló, además, que esta Policía Vial actuará en la avenida Gambetta debido a es que es muy amplia, con zonas oscuras, donde los delincuentes actúan haciéndose pasar como pasajeros.

“Entonces, frente a eso, el transportista va a encontrar en la vía, cada cierto tiempo, vehículos y ahí va a ir viendo cómo la Policía va a responder. Ante un problema tiene que haber una respuesta innovadora y eso es lo que estamos anunciando”, explicó.

El nuevo equipo policial ya tiene asignados ocho vehículos, afirmó el oficial. Así, añadió que para el próximo lunes, se contará con 15 unidades que se desplegarán en toda la arteria para garantizar la seguridad de los transportistas y sus pasajeros que siguen a merced de la imparable criminalidad.