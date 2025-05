El congresista Alfredo Azurín, quien encabeza la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana, expresó su preocupación por las condiciones en las que operará la Policía Nacional del Perú (PNP) en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Según Azurín, el diseño de la nueva infraestructura, que será inaugurada este 1 de junio, no ha considerado adecuadamente a las unidades policiales encargadas de la seguridad. En particular, señaló que la División de Antinarcóticos no contará con espacios suficientes para responder a la demanda operativa que implicará el nuevo terminal aéreo.

Durante una entrevista para RPP, el parlamentario afirmó: “En esas condiciones, sin ánimo acá de exagerar ni mentir, va a colapsar la Policía, porque ni siquiera Turismo tiene una oficina. ¿Cómo pretende que la policía haga un buen servicio cuando no se piensa primero en la seguridad del país? No estoy exagerando, conozco la realidad y LAP (Lima Airport Partners) debió pensar en eso".