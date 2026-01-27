El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), David Hernández se pronunció sobre la difusión de un video que expone a un conductor del Metropolitano haciendo uso de su celular y audífonos mientras conducía. El alto funcionario admitió la gravedad de la falta y anunció que el chofer ya fue suspendido de sus funciones.

El incidente fue registrado por un usuario de la unidad de transporte, a pocas horas del accidente que sufrió uno de los buses del corredor limeño en la estación México. Ante la indignación de la opinión pública, la máxima autoridad de ATU indicó que notificó a la empresa concesionaria para que aplique el reglamento correspondiente.

🚨Indignación en el Metropolitano: Captan a chofer usando celular tras trágico choque en estación México.



“Manejar viendo el celular obviamente es una falta muy grave y en nuestro caso es una sanción bastante fuerte que incluye la suspensión del conductor. El conductor ha sido identificado, en ese momento se encontraba en servicio y ya la empresa ha recibido la comunicación de que ponga a disposición lo que corresponde por la falta cometida”, indicó.

Descarta error humano en accidente de Estación México

Respecto al mencionado siniestro ocurrido en La Victoria, que dejó 46 heridos sin lesiones de gravedad, David Hernández descartó rotundamente que se haya tratado de un error humano como lo han señalado diversos expertos.

Según su evaluación, el piloto involucrado en ese accidente había descansado las horas reglamentarias para cumplir con su trabajo, y el vehículo no presentaba ninguna falla mecánica que pudiera haber ocasionado el choque.

Bus del Expreso 5 impactó contra el puente de la Estación México el lunes 26 de enero.

“El conductor ha descansado el tiempo que tenía que descansar, ha cumplido con los temas de tiempo a nivel de conducción. También hemos evaluado el vehículo y cumple con todas las condiciones técnicas, mecánicas y evaluaciones, además de lo que es el mantenimiento regular preventivo que debe llevar la unidad”, precisó.

El caso del conductor suspendido por usar celular y audífonos ocurrió apenas horas después del accidente en la Estación México, generando mayor preocupación sobre los protocolos de seguridad en el sistema de transporte metropolitano.