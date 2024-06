El presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, compareció ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República para responder por el corte de energía que afectó la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el pasado 2 de junio.

Barrios reconoció la responsabilidad de Corpac en el incidente, señalando que “son equipos de Corpac; es cableado de Corpac. Seguro no se ha hecho ese mantenimiento adecuado en estos 14 años que han tenido”.

Ante la gravedad del hecho y el impacto que tuvo en miles de pasajeros, el presidente del grupo de trabajo legislativo, Wilson Soto, consultó a Barrios si evaluaba la posibilidad de renunciar al cargo. A lo que Barrios respondió: “No he evaluado la posibilidad de presentar mi renuncia porque no lo considero una responsabilidad mía. Sin embargo, tengo que asumir el problema que ha surgido y esforzarme para que esto no vuelva a suceder”.

Barrios descartó que el corte de luz haya puesto en riesgo la vida de los pasajeros, aunque sí reconoció el inconveniente que ocasionó. “Molestia sí, incomodidad sí, pero no riesgo [...] Riesgo no ha existido”, remarcó.

Para solucionar el problema de manera definitiva, propuso cambiar todo el sistema de alumbrado de la pista de aterrizaje, utilizando para ello la segunda pista del aeropuerto. Sin embargo, esta decisión quedó en manos de Lima Airport Partners (LAP), debido a las observaciones en la nueva torre de control.

“Todavía no está operativa (...) Eso pueden preguntarle a LAP cuando va a estar listo el cambio de la luna”, contestó Barrios.

El presidente de Corpac también mencionó que la extensión del cableado en la pista actual supera los 5 mil metros, por lo que no puede garantizar que un hecho similar no vuelva a ocurrir. “No puedo garantizar que en esos 5000 y picos en metros se vaya a volver no le puedo decir no va a volver a pasar sería mentir yo no puedo garantizar eso”, argumentó, e indicó que se reforzarán los planes de contingencia para evitar futuras incidencias.