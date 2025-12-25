Este jueves 25 de diciembre, el Hospital Luis Negreiros Vega recibió a a la pequeña Alaia, nacida a las 00:25 horas y convirtiéndose en el primer bebé registrado durante la Navidad 2025 en los establecimientos de EsSalud. La recién nacida pesó 3 kilos 250 gramos y presentó condiciones de salud óptimas tras el parto.
Chara Rojas Arismendi y su pareja, Gian Franco Tejada León, residentes de Puente Piedra, vivieron el nacimiento de su hija durante la Nochebuena. La madre expresó su satisfacción por la atención recibida durante el alumbramiento.
“Estamos muy agradecidos con todo el personal de salud que nos acompañó en este momento tan especial. Recibir a nuestra bebé en Navidad ha sido una bendición”, señaló Rojas Arismendi
El parto fue atendido por un equipo conformado por médicos, obstetras y personal de enfermería. Inmediatamente después del nacimiento, Alaia fue colocada en contacto piel a piel con su madre para fortalecer el vínculo temprano y facilitar el inicio de la lactancia materna.
Servicios activos durante fechas festivas
EsSalud mantiene operativos sus servicios materno-neonatales durante las festividades de fin de año bajo un estado de Alerta Amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional. Esta medida busca garantizar atención especializada y partos seguros durante las fechas festivas.
Las madres atendidas en los hospitales de la institución reciben consejería sobre lactancia materna, cuidados del recién nacido y señales de alarma que deben vigilar tras el alta médica. Estas orientaciones buscan asegurar un retorno seguro al hogar.
El Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud, indicó que cada nacimiento en fechas como la Navidad reafirma el trabajo del personal de salud que permanece activo incluso en días festivos.