Este jueves 25 de diciembre, el Hospital Luis Negreiros Vega recibió a a la pequeña Alaia, nacida a las 00:25 horas y convirtiéndose en el primer bebé registrado durante la Navidad 2025 en los establecimientos de EsSalud. La recién nacida pesó 3 kilos 250 gramos y presentó condiciones de salud óptimas tras el parto.​

Chara Rojas Arismendi y su pareja, Gian Franco Tejada León, residentes de Puente Piedra, vivieron el nacimiento de su hija durante la Nochebuena. La madre expresó su satisfacción por la atención recibida durante el alumbramiento.​

“Estamos muy agradecidos con todo el personal de salud que nos acompañó en este momento tan especial. Recibir a nuestra bebé en Navidad ha sido una bendición”, señaló Rojas Arismendi

El parto fue atendido por un equipo conformado por médicos, obstetras y personal de enfermería. Inmediatamente después del nacimiento, Alaia fue colocada en contacto piel a piel con su madre para fortalecer el vínculo temprano y facilitar el inicio de la lactancia materna.​

Servicios activos durante fechas festivas

EsSalud mantiene operativos sus servicios materno-neonatales durante las festividades de fin de año bajo un estado de Alerta Amarilla en todos sus establecimientos a nivel nacional. Esta medida busca garantizar atención especializada y partos seguros durante las fechas festivas.​

Las madres atendidas en los hospitales de la institución reciben consejería sobre lactancia materna, cuidados del recién nacido y señales de alarma que deben vigilar tras el alta médica. Estas orientaciones buscan asegurar un retorno seguro al hogar.​

El Dr. Segundo Acho Mego, presidente ejecutivo de EsSalud, indicó que cada nacimiento en fechas como la Navidad reafirma el trabajo del personal de salud que permanece activo incluso en días festivos.