El arzobispado de Lima confirmó que la imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles en seis procesiones durante octubre y noviembre del 2025. La principal novedad será su visita al Callao, una parada esperada por los devotos, ya que la última vez que llegó al primer puerto fue hace 22 años.
Los recorridos en la capital incluirán avenidas y plazas emblemáticas, además de visitas a hospitales, iglesias e instituciones del Estado. Cada procesión se realizará en fechas específicas que marcan la tradición de octubre morado.
Fechas y rutas:
- 4 de octubre: Avenida Tacna, avenida Emancipación, jirón Chancay, jirón Conde de Superunda y retorno al Santuario.
- 18 de octubre: Avenida Tacna, jirón Ica, jirón de la Unión, Plaza Mayor, Palacio de Gobierno, Palacio Arzobispal, Congreso de la República, jirones Carabaya, Ucayali, Junín, Huanta, Ancash y Maynas. Termina en la Iglesia del Carmen.
- 19 de octubre: Avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete, avenida Alfonso Ugarte, Hospital Loayza, avenida Venezuela, Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, jirones Mariano Moreno, Recuay y Loreto, avenida Bolivia y Garcilaso de la Vega. Retorno al Santuario.
- 26 de octubre (Callao): Avenida Tacna, Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria, La Marina, Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico (misa). Regreso por la misma ruta hacia el Santuario.
- 28 de octubre: Recorrido similar al del 19 de octubre, con visitas al Hospital Loayza e Iglesia de los Desamparados.
- 1 de noviembre: Avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay, avenida Emancipación y retorno al Convento de las Nazarenas.