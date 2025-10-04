El arzobispado de Lima confirmó que la imagen del Señor de los Milagros recorrerá las calles en seis procesiones durante octubre y noviembre del 2025. La principal novedad será su visita al Callao, una parada esperada por los devotos, ya que la última vez que llegó al primer puerto fue hace 22 años.

Los recorridos en la capital incluirán avenidas y plazas emblemáticas, además de visitas a hospitales, iglesias e instituciones del Estado. Cada procesión se realizará en fechas específicas que marcan la tradición de octubre morado.

Fechas y rutas: