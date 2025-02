La profesora Patricia Liberto Salcedo, de 42 años, quien desapareció tras el accidente del bus de la empresa Cruz del Norte en Chancay, fue vista por última vez la madrugada del domingo cerca de la entrada del distrito de Aucallama, en Huaral, según informó su hermano Marcos Liberto a Perú21.

La docente, madre de una adolescente de 15 años, lleva cuatro días desaparecida y su familia pide redoblar los esfuerzos de búsqueda.

El fatal accidente ocurrió el viernes a la medianoche, cuando el bus en el que viajaba Patricia cayó al río tras el desplome del puente de Chancay.

Según los primeros rescatistas, la profesora logró salir ilesa del vehículo, aunque quedó visiblemente desorientada. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Marcos Liberto relató que un reciclador avistó a Patricia alrededor de las 4 a.m. del domingo, cerca de la Panamericana Norte, a 10 minutos en auto del lugar del accidente.

La docente vestía un polo verde, un short de jean azul y estaba descalza, la misma indumentaria con la que escapó del bus, aunque sin sus zapatillas. “Estaba descalza, caminando desorientada, con su polo verde y repetía: ‘¡el bus, el bus!’”, detalló Marcos.

La familia, con apoyo de la Policía de Huaral y Aucallama, realizó una búsqueda en la zona, pero no encontró rastros de la profesora. Marcos solicitó ayuda a las autoridades locales, incluyendo al alcalde de Chancay, para acceder a las cámaras de seguridad de la zona y continuar con las labores de rastreo.

“Temo que no esté comiendo. Hoy empezamos el cuarto día, temo que pueda desvanecerse y desmayarse, pues no estaría comiendo desde ese día. Pido que me apoyen en la búsqueda en la zona de Aucallama, es un pedido de corazón, mi famila está pasando mucho dolor”, expresó Marcos, quien también hizo un llamado a la empresa Cruz del Norte para que brinde apoyo concreto en la localización de su hermana.