Las intensas lluvias registradas en varios distritos de la capital continuarán en las próximas horas, dijo el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Erick Rojas, especialista en meteorología de la entidad, señaló que el evento tiene relación con la temporada de lluvias en la sierra y se encuentra dentro de lo previsto en el aviso Naranja emitido por el organismo.

El experto explicó que los distritos más afectados por las lluvias serán La Molina, Santa Anita, Chosica y Chaclacayo, en Lima este; Carabayllo, Puente Piedra y Comas, en Lima norte, pronosticó Senamhi.

El climatólogo informó que las precipitaciones tienen su origen en nubes cargadas de humedad que viajan desde la sierra hacia la costa, como parte de un fenómeno de trasvase.

El fenómeno tendría una pausa marzo próximo.