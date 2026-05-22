La Policía Nacional capturó a dos sujetos que serían parte de una organización criminal investigada por el asesinato del conductor Alan Rojas Villacorta, ocurrido el pasado 19 de mayo en el Callao. De acuerdo con el reporte de Panamericana, la intervención se realizó durante la madrugada de este viernes en el distrito de Pueblo Libre como parte de las diligencias para esclarecer el crimen.

Según las investigaciones, la víctima fue atacada a balazos cuando realizaba su jornada laboral a bordo de una combi en el cruce de la avenida Miguel Grau con el jirón Contraalmirante. Los atacantes llegaron en un vehículo y dispararon contra el transportista antes de huir del lugar.





¿Quiénes fueron detenidos?

El coronel Edwin Méndez Quilca confirmó que los intervenidos fueron identificados como Miguel Junior Prieto Villalobos, de 41 años, y Jesús Marín Piña, de 28. Ambos fueron encontrados dentro de un automóvil estacionado en la intersección de la avenida La Marina con la calle Tallar, en Pueblo Libre.

De acuerdo con la Policía, existen indicios de que dicha unidad habría sido utilizada durante la ejecución del asesinato. Por ello, el vehículo quedó incorporado a las investigaciones que desarrolla la Depincri del Callao.

Las pesquisas apuntan a que los detenidos integrarían la banda criminal Los Malandros de Pueblo Libre, dedicada presuntamente al cobro de cupos a conductores de transporte público. Según la hipótesis policial, exigían pagos diarios de entre 20 y 30 soles para permitir que los trabajadores continúen operando.

Durante un megaoperativo ejecutado de manera simultánea en Bellavista, los agentes capturaron a otro presunto integrante de la organización. Además, incautaron un arma de fuego, un teléfono celular con mensajes extorsivos y registros de transferencias realizadas mediante aplicativos de pago.

Todos los intervenidos fueron trasladados a la Depincri del Callao para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades buscan determinar la participación de cada uno de los investigados y establecer si existen más personas involucradas en el caso.