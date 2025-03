El puente Chilca, ubicado en el kilómetro 62 de la Panamericana Sur, se encuentra en riesgo de colapso tras el sismo de magnitud 5.0 que sacudió Lima el 3 de marzo. La estructura, que tiene más de cuatro décadas de antigüedad, ha sufrido deterioro estructural y podría colapsar si no se toman medidas urgentes.

Alcalde de Chilca exige reemplazo del puente

Ante esta situación, el alcalde de Chilca, Félix Choquehuanca, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) la renovación inmediata del puente, advirtiendo que su estado representa un peligro para los conductores y la comunidad.

Sin embargo, el MTC no ha incluido esta obra en su planificación para 2025 y solo contempla la elaboración de un informe con recomendaciones, lo que ha generado preocupación entre los residentes.

CoviPerú advierte peligro inminente

La empresa concesionaria CoviPerú envió un informe a la Municipalidad de Chilca, señalando que el puente presenta un avanzado deterioro estructural y recomendando restringir el tránsito de vehículos pesados para evitar un colapso.

No obstante, la empresa aclaró que no puede intervenir directamente, ya que el puente no forma parte de su concesión, por lo que su mantenimiento es responsabilidad exclusiva del MTC.

Residentes temen una tragedia como la de Huaral

Los pobladores de Chilca han expresado su preocupación y exigen una respuesta inmediata de las autoridades. Temen que ocurra una tragedia similar a la del 14 de febrero en Huaral, cuando el puente Chancay colapsó y dejó tres fallecidos.

Se espera que en los próximos días el MTC brinde una respuesta sobre las acciones que tomará para garantizar la seguridad en esta vía clave.