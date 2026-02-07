Una joven de 21 años perdió la vida tras ser atacada por un hombre desconocido en el pasaje Las Violetas, ubicado en el cerro Primavera, en el distrito limeño de Puente Piedra. La mujer retornaba a su vivienda después de trabajar en una fábrica durante la madrugada, cuando fue sorprendida por un sujeto que le disparó mientras subía las escaleras del cerro donde residía.

En declaraciones para el medio RPP, los vecinos refirieron que, en el momento del ataque, escucharon solo un disparo, que provocó la muerte inmediata de la joven.

“Pensábamos que era un cohete [o] algo, no pensamos que era un disparo y no le tomamos tanta importancia. Hasta que yo me percaté cuando la vecina me llamó, me dijo: ‘¿pasó algo?’. Salimos [y] nosotras pensamos que ella se cayó, pero no se había caído. Si no pasó esto [el asesinato]”, indicó una residente.

La moradora del lugar explicó que al principio creyeron que la joven había sufrido una caída accidental, sin embargo, al acercarse descubrieron la trágica realidad del crimen.

Habitantes exigen mayor seguridad

Asimismo, la vecina pidió a las autoridades del distrito mayor resguardo policial en la zona.

“Simplemente [pedimos] seguridad, porque este [es] un cerro y es peligroso. Como que ya no tenemos seguridad. Hay niños en la calle jugando”, aseveró.

Los residentes del cerro Primavera manifestaron su preocupación por la falta de presencia policial en un sector donde habitan familias con menores de edad que se encuentran expuestos constantemente a la inseguridad.

Tras el ataque, al lugar llegaron peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y otras diligencias correspondientes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del responsable de este asesinato.

Deja a menor de seis años en la orfandad

La víctima fue identificada como Consuelo Prieto Barzola, según informó la Policía Nacional. Asimismo, este medio pudo conocer que la mujer era madre de un menor de seis años, a quien deja en la orfandad.

Este crimen se suma a la creciente ola de violencia que atraviesa el distrito de Puente Piedra y otros sectores de Lima Norte, donde las familias trabajadoras viven bajo constante amenaza y en medio de una alarmante ausencia de garantías de seguridad por parte del Estado.