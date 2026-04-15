Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a dos presuntos miembros de la organización criminal ‘La Guardia Malandra’, implicados en el asesinato de una pasajera de un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa), ocurrido el pasado 1 de abril en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Los detenidos -dos hermanos- fueron intervenidos en las últimas horas durante un operativo ejecutado en la avenida Javier Prado Este, en el distrito de San Borja, cuando, según fuentes policiales consultadas por RPP, realizaban un presunto reglaje a una persona luego de una transacción por la compra de un vehículo.

Uno de los intervenidos, Christian Mendoza Seguil (36), reconoció que fue quien manejó la motocicleta que transportó al sicario que asesinó a la pasajera del bus de Vipusa. De acuerdo con su testimonio ante el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, habría cobrado tres mil soles por el servicio.

“[¿Qué trabajo?] De llevar a un muchacho. [¿Ese muchacho qué iba a hacer?] Iba a atentar contra una señora. [¿Cuál era el objetivo?] La señora”, sostuvo el sujeto en diálogo con el alto mando.

El detenido precisó que el día del crimen la siguieron desde el distrito de Ancón, donde la víctima abordó un bus de la empresa Vipusa. El asesinato se produjo poco después en la Panamericana Norte, a la altura del mercado Tres Regiones.

El segundo detenido fue identificado como Máximo Mendoza Seguil, de 44 años.

La confesión de Christian Mendoza Seguil permitiría abrir una nueva línea de investigación en el caso, al descartarse que el ataque armado del pasado 1 de abril esté relacionado a extorsiones contra la empresa Vipusa.

Según las fuentes consultadas, la víctima mortal, identificada como Hilda Monteverde Díaz, había arribado al país días antes de su asesinato para atender un proceso de litigio relacionado con un terreno.

Las investigaciones continúan en curso para determinar al autor mediato del asesinato de la mujer. En ese marco, Christian Mendoza Seguil señaló que habría recibido instrucciones de una persona conocida con el alias de ‘Chileno’, información que aún viene siendo verificada.

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la Policía Nacional informó sobre la desarticulación de la banda criminal ‘La Guardia Malandra’, a la que atribuye la presunta comisión de delitos como “tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas y otros conexos”.

“Durante la intervención se incautaron ocho municiones, bolsitas con marihuana, dos celulares, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y documentos vinculados a un vehículo”, indicó la institución.