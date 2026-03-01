Un violento accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en el kilómetro 30.5 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, cuando un camión de carga impactó contra un ómnibus de la empresa de transportes El Chino. El siniestro cobró la vida del conductor del vehículo de carga, identificado como Fabio de la Torre Acuña, y dejó a cuatro pasajeros del bus con lesiones de diversa consideración.

El conductor del camión fue quien sufrió las consecuencias más graves del impacto debido a la magnitud de la colisión. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde finalmente se confirmó su deceso.

Los cuatro pasajeros del ómnibus que resultaron afectados presentaron heridas leves, producto de los golpes contra los asientos y entre ellos mismos durante el violento choque. Al no requerir atención hospitalaria, todos fueron asistidos de manera ambulatoria por el personal de emergencias que llegó al lugar.

Unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú respondieron al llamado de emergencia y se desplegaron en el kilómetro 30.5 de la Panamericana Norte para atender a los involucrados y controlar la situación. El incidente fue registrado oficialmente como accidente vehicular en las coordenadas correspondientes al tramo de la PE-1N en Puente Piedra.

El choque generó una importante interrupción del tránsito en ese tramo de la vía, con una congestión vehicular que se prolongó por aproximadamente una hora. Una vez que ambas unidades fueron retiradas hacia los laterales de la carretera, el flujo vehicular pudo restablecerse y retomó su circulación con normalidad.