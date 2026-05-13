La Municipalidad de Puente Piedra entregó 108 becas integrales a jóvenes de escasos recursos económicos como parte del programa “Becas Puente Piedra”, iniciativa que busca ampliar el acceso a la educación superior y técnica en el distrito.

Del total, 100 becas fueron destinadas a carreras técnicas y 8 a la carrera universitaria de Medicina Humana.

Los estudiantes beneficiados en carreras técnicas iniciaron sus estudios en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati), mientras que los becarios de Medicina Humana cursan estudios en la Universidad Privada del Norte, la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El alcalde Rennán Espinoza señaló que el programa está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años provenientes de familias de bajos recursos. Destacó que las becas representan una oportunidad para acceder a educación de calidad, obtener mejores empleos y contribuir al desarrollo del distrito.

La beca de mayor inversión corresponde a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuyo costo alcanza aproximadamente los 480 mil soles durante los siete años de formación.

El financiamiento cubre gastos académicos, alimentación, movilidad, pasajes y materiales de estudio.

En el caso de las carreras técnicas en Senati, la inversión promedio por estudiante asciende a 53 mil soles por los tres años de formación. Todos los costos son cubiertos por el Fondo Municipal de Becas de la Municipalidad de Puente Piedra, creado para financiar integralmente los estudios de los beneficiarios.

Entre los requisitos para acceder al programa figuran residir en Puente Piedra, pertenecer al tercio superior en los últimos años de secundaria, haber ingresado a una universidad o carrera técnica reconocida y acreditar condición de pobreza o pobreza extrema.

Las carreras técnicas con mayor número de becarios son Administración Industrial, Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial, Ingeniería de Ciberseguridad y Marketing y Gestión Comercial.

Del total de becarios técnicos, 42 son mujeres y 58 varones. En Medicina Humana, siete de los ocho beneficiarios son mujeres. La comuna indicó que el programa busca reducir las brechas económicas y de género en el acceso a la educación superior, además de formar profesionales comprometidos con el desarrollo de su comunidad.