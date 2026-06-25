Un conductor de la empresa interprovincial Z Buss resultó herido en la cabeza tras un ataque a balazos perpetrado por dos delincuentes en motocicleta en la Panamericana Norte, mientras la unidad se dirigía hacia Huaral.

De acuerdo a América Noticias, el hecho relacionado al cobro de cupos, ocurrió cuando el bus, con numerosos pasajeros a bordo, fue interceptado y baleado cerca del antiguo peaje en Puente Piedra.

Los proyectiles alcanzaron la parte frontal del vehículo y dejaron tres orificios en el parabrisas del conductor.

Según fuentes oficiales, una de las balas rozó la cabeza del chofer, quien recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de emergencia a una clínica cercana.

Tras el ataque de los extorsionadores, los pasajeros fueron evacuados y trasladados a otro bus de la misma empresa para continuar su viaje, lo que evitó que quedaran expuestos en la carretera.

La Policía realizó las pericias de Criminalística y luego movilizó la unidad atacada hacia la cochera principal de Z Buss, en el Rímac.

La compañía y otros transportistas han denunciado amenazas continuas; por ello, anunciaron la paralización de sus servicios por temor a nuevos ataques. Este es, según la empresa, el quinto atentado contra su personal y flota en el último mes.