Un incendio se registró este lunes por la mañana dentro de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú ubicada en el distrito de Puente Piedra. El siniestro fue controlado por los bomberos y no dejó personas heridas, aunque sí ocasionó daños materiales en la infraestructura.

De acuerdo con información de la propia institución policial, la emergencia fue reportada alrededor de las 08.22 horas. El fuego se habría iniciado en uno de los ambientes del pabellón destinado a la vivienda de cadetes de primer año.

El área afectada corresponde a los espacios donde residen los estudiantes de la promoción inicial de la escuela policial. Las autoridades precisaron que los daños se limitaron a bienes materiales dentro de esos ambientes.

No se registraron víctimas ni entre los cadetes ni entre el personal administrativo o docente de la institución. Tras la evaluación inicial, se confirmó que el fuego no se expandió a otras zonas del recinto.

Intervención de bomberos y apoyo del SAMU

Hasta el lugar llegaron seis unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia. Las labores de control del fuego se extendieron durante varios minutos hasta lograr su extinción.

El Ministerio de Salud informó que se dispuso el envío de dos ambulancias del SAMU como medida preventiva. Estos equipos permanecieron atentos para brindar atención en caso de ser necesario.

🔴 AHORA | Ante el incendio que se registra en la Escuela de la PNP en el distrito de Puente Piedra; el Minsa movilizó de inmediato dos ambulancias del SAMU para brindar atención a los afectados.



Asimismo, se ha dispuesto el estado de alerta de otras ambulancias SAMU para… pic.twitter.com/LkTLZnpdTV — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 4, 2026

Investigación sobre el origen del incendio

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro dentro de la escuela policial. En el lugar también se contó con la presencia de representantes del Ministerio Público para las pericias iniciales.

De manera preliminar, se ha planteado la posibilidad de que el incendio esté relacionado con la carga de un equipo celular. Sin embargo, esta hipótesis aún se encuentra en proceso de verificación por parte de los investigadores.

El incidente generó preocupación entre los familiares de los cadetes, quienes acudieron a las inmediaciones de la escuela en busca de información. Posteriormente se les informó que no se reportaron heridos.