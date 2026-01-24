La violencia contra conductores del transporte público continúa en la capital. Un nuevo caso se registró cuando el chofer de un miniván que brindaba servicio de colectivo informal fue atacado a balazos por un sicario que se infiltró como pasajero.

El hecho se produjo cuando la unidad circulaba a la altura del paradero San Pedro, en una vía auxiliar de la Panamericana Norte, dentro del territorio de Puente Piedra, según informó RPP.

Los testigos del ataque señalan que el delincuente se acercó hasta la zona del conductor y, sin pronunciar palabra alguna, accionó su arma en dos ocasiones. Inmediatamente después, el atacante escapó a pie hasta llegar a una motocicleta donde lo esperaba otro sujeto, con quien se dio a la fuga.

Uno de los proyectiles alcanzó la estructura metálica del miniván, mientras que el segundo impactó directamente al conductor, quien debió ser llevado con urgencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz para recibir atención médica.

El propietario del vehículo descartó haber sido víctima de amenazas por parte de bandas dedicadas a la extorsión. Además indicó que el conductor herido es de nacionalidad venezolana.

“Nada, nada (ninguna extorsión), si no yo no hubiera soltado el carro. Recién venía trabajando una semana, porque el anterior chofer lo ha dejado el carro. Este se enfermó y ya lo pusimos (al nuevo conductor)”, relató a RPP.

Sin embargo, personas cercanas al chofer extranjero señalaron que el atentado podría tener conexión con el cobro de cupos, debido a que los choferes que operan en esa ruta informal han sido extorsionados anteriormente.

Por su parte, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público se trasladaron hasta el lugar donde ocurrió el ataque con armas de fuego, con el objetivo de iniciar las diligencias correspondientes y recopilar evidencias que permitan esclarecer el caso.