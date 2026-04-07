Un accidente de tránsito registrado la mañana de este martes ha generado una extensa congestión vehicular en la Panamericana Norte, en el sentido de sur a norte a la altura del ex peaje de Puente Piedra. El hecho ocurrió alrededor de las 8:47 a. m. en el paradero Sauces, lo que ha provocado largas filas de vehículos que avanzan con dificultad.

La acumulación de unidades se extiende por varios kilómetros y afecta a conductores que se dirigen hacia distritos de Lima Norte. La circulación se mantiene restringida debido a la reducción de carriles tras el accidente.

Según el reporte de Canal N, un motociclista perdió el control de su vehículo menor y fue arrollado por un camión cisterna. El impacto ocasionó el fallecimiento del conductor de la moto, cuyo cuerpo todavía permanece a un costado de la vía mientras se realizan las diligencias correspondientes.

La presencia de unidades policiales y peritos de tránsito ha obligado al cierre de dos carriles en la zona del accidente. El tránsito se canaliza únicamente por el carril derecho, lo que ha generado un flujo lento y continuo de vehículos.

Dificultades para liberar el tránsito

La congestión se ha intensificado debido a la falta de rutas alternas para los conductores que se desplazan hacia distritos como Ancón y Puente Piedra. Esta situación afecta especialmente a quienes provienen de zonas como Los Olivos y San Martín de Porres, donde la Panamericana Norte es la principal vía de conexión.

En la escena también se identificó el camión cisterna involucrado, ubicado metros más adelante, mientras que la motocicleta permanece a un lado de la pista. Otro vehículo de carga pesada se encuentra en la zona, aunque no tendría relación con el accidente según las verificaciones realizadas.

El tránsito continuará restringido hasta que culminen las diligencias de levantamiento del cuerpo y las pericias correspondientes. Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar el tiempo adicional que demandará el desplazamiento por esta vía.

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Gran congestión vehicular se registra en la Panamericana Norte en Puente Piedra, luego de registrarse un accidente de tránsito



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ATU recomienda rutas alternas por congestión

Tras el accidente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao informó que la congestión vehicular en la Panamericana Norte continúa tras el accidente registrado en horas de la mañana. La entidad confirmó a través de sus redes sociales que la situación viene afectando el desplazamiento habitual de los usuarios del transporte público en la zona.