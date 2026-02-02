Una jornada de extrema violencia se vivió el último domingo en el distrito de Puente Piedra, donde un grupo de supuestos barristas de fútbol protagonizó una serie de ataques que dejaron como saldo un joven fallecido y varios heridos graves, algunos de ellos internados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El primer hecho se registró en las inmediaciones de un grifo ubicado en la avenida Los Algarrobos, donde una mototaxi se encontraba detenida abasteciendo combustible. De acuerdo con testigos, un grupo de sujetos con camisetas deportivas apareció de manera repentina y comenzó a atacar violentamente el vehículo, desmantelándolo en cuestión de minutos.

Mototaxista y pasajero fueron brutalmente agredidos

En el interior de la unidad se encontraban el conductor y un pasajero, quienes fueron golpeados con piedras tomadas de la vía pública. Además, el propietario del vehículo fue despojado de su ropa en medio de la agresión.

El pasajero, identificado como Diego Villalobos Mego, terminó gravemente herido y fue hallado tendido en la vereda, sangrando, según relató un familiar. De acuerdo con su testimonio, Villalobos había salido de su vivienda junto a un amigo únicamente para comprar comida para su mascota, cuando fue atacado sin motivo aparente.

Violencia se extendió a otras avenidas

La agresión no se limitó a este punto. Minutos después, los mismos sujetos continuaron sembrando pánico en otros sectores del distrito. En la avenida Rosa Luz, un hombre fue atacado a botellazos, mientras que en la avenida Pasionarias, un menor de 15 años recibió un disparo en el abdomen.

Las víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, donde se confirmó el fallecimiento de Mijael Reyes Flores, un joven de 18 años, producto de la gravedad de sus heridas.

Heridos luchan por su vida

Según información médica, Diego Villalobos permanece internado en el área de traumashock, con un cuadro de inflamación cerebral. Asimismo, al menos tres jóvenes continúan en la UCI, luchando por su vida, mientras otros cinco heridos reciben atención especializada.

El violento episodio ha generado alarma entre los vecinos de Puente Piedra, quienes exigen mayor presencia policial y medidas urgentes frente a los constantes actos de violencia protagonizados por grupos vinculados a barras de fútbol.