Una adolescente de 16 años fue encontrada sin vida en el distrito de Punta Hermosa, luego de haber sido reportada como desaparecida por su familia. El caso ha generado preocupación entre los vecinos de la zona y ha motivado el inicio de investigaciones por parte de las autoridades.

Según el reporte de América Noticias, la menor identificada con las iniciales E. J. H. F., había salido de su vivienda para realizar una compra cercana relacionada con su mascota. Sin embargo, no regresó a su domicilio, lo que llevó a sus familiares a iniciar su búsqueda en los alrededores.

Menor fue hallada sin vida

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú, la joven fue hallada sin vida en el sector 9 de Pampapacta. El lugar se encuentra próximo a su vivienda y fue acordonado para permitir el trabajo de los peritos.

Especialistas de criminalística se trasladaron a la zona para realizar las diligencias correspondientes. Según los primeros indicios recogidos, el cuerpo presentaría señales compatibles con un posible estrangulamiento.

Rosario Flores, madre de la víctima brindó detalles sobre las últimas horas en que vio a su hija y explicó que la adolescente salió en compañía de su hermano, pero decidió regresar sola a la tienda tras olvidar parte de la compra.

“Salió a comprar en compañía de su hermano, pero al olvidarse la comida de su perro retornó a la bodega y su demora le preocupó por lo que salió a buscarla en diversos negocios, sin embargo, no la encontró”, señaló.

Tras notar que la menor no regresaba, sus familiares iniciaron un recorrido por distintos puntos cercanos a su vivienda. La búsqueda se extendió durante varias horas sin obtener resultados.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un terreno cercano durante la mañana siguiente. El hallazgo se produjo en una zona donde, según vecinos, no se habían percibido situaciones inusuales durante la noche.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Entre los elementos que se analizan se encuentra una llamada recibida por el padre de la adolescente horas antes del hallazgo.

El caso fue derivado a las unidades correspondientes para profundizar en las investigaciones. El objetivo es determinar las circunstancias del hecho y establecer posibles responsabilidades.

La adolescente cursaba el quinto año de secundaria en la institución educativa Fernando Carbajal Segura, ubicada en el distrito de Ate. Su entorno cercano ha expresado preocupación por lo sucedido.

Familiares han solicitado a las autoridades que se identifique a los responsables. El caso continúa en investigación mientras se recaban más elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.