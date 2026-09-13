Pablo Pillaca Sicha, conocido artísticamente como Pillaca, es un cantante de cumbia de 31 años, natural de Villa María del Triunfo. La PNP lo detuvo el último sábado por su presunta vinculación con ‘Los Malditos del Sur’, organización investigada por extorsiones en Lima Sur.

Según la investigación policial, Pillaca habría participado en el manejo de los fondos obtenidos mediante los presuntos cobros extorsivos. El coronel PNP Holger Obando señaló que el cantante habría tenido bajo su custodia tarjetas y claves utilizadas para recibir y retirar dinero.

Los depósitos habrían ingresado a cuentas de terceras personas que funcionarían como prestacuentas. Luego, los fondos eran retirados en cajeros, agentes y agencias bancarias de Lima, Cañete y Chincha.

La Policía también sostiene que Pillaca habría trasladado a otros integrantes hacia los lugares donde se realizaban los retiros. Parte del dinero, según las pesquisas, habría sido enviado fuera del país.





Investigación contra ‘Los Malditos del Sur’

La organización es investigada por presuntas extorsiones contra empresas de transporte de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Según la investigación, habría iniciado operaciones en Lima Sur en 2020 y tendría posibles vínculos con facciones de Los Pulpos y Los Compadres de Trujillo.

La estructura investigada habría exigido hasta 40 mil soles a empresas de transporte como pago inicial, además de cuotas periódicas. La Policía también investiga a Roberto Daniel Ortiz Lagos, alias ‘Viejo Rufi’, a quien atribuye el retiro del dinero de las cuentas utilizadas por la presunta red.