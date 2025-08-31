Desde Huaycán, en Ate, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, intensificó sus críticas al gobierno de Dina Boluarte y al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, por el poco respaldo al Tren Lima–Chosica.

“Yo he trabajado 35 años en trenes, para hacerte un tren te demoras más de cinco años. Al ritmo que este hombre (Sandoval) trabaja, su nieto verá (el tren)”, enfatizó López Aliaga.

Ante esta demora, el alcalde de Lima anunció que convocará a una movilización hasta Palacio de Gobierno a favor de su proyecto.

“Aquí tenemos que unirnos para que haya tren. Voy a pedir apoyo para hacer una marcha, una marcha hasta Palacio de Gobierno (…) Pero nada de ríos de sangre acá. Llegará el momento en que la acción política tiene que tomarse”, aseveró.

RECLAMO

“¿Qué ha hecho ahora la señora Boluarte? Aparte de no hacer nada, friega todo. ¿Qué hace? Me pone a un payaso que no sabe lo que habla”, sostuvo López Aliaga en alusión al ministro Sandoval, quien anunció que iniciaría un proyecto similar al del burgomaestre.

“Vamos a poner en marcha nuestro proyecto de tren de cercanías que incluye Lima–Chosica (...) Ya se estructuran las coordinaciones de gobierno a gobierno (regional) con los proyectos de Lima–Ica, Lima–Abancay, Lima–Barranca. Tuve una reunión con el MEF”, dijo Sandoval en Exitosa.

Además, afirmó que los trenes de López Aliaga tienen “40 años” y han sido “descartados en EE.UU.”

En campaña. Cabe señalar que el discurso confrontacional del alcalde capitalino se enmarca en un ambiente preelectoral, pues no ha descartado que postule a la presidencia con su partido Renovación Popular, en las Elecciones Generales 2026.