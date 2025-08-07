El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, negó este miércoles que la Municipalidad de Lima esté cubriendo los gastos de la defensa legal de Susana Villarán, procesada por presuntos actos de corrupción vinculados a la obra de recuperación de la Plaza de la Bandera.

En la presentación del proyecto Parque La Floresta, en el distrito de Puente Piedra, el burgomaestre criticó duramente la solicitud de Susana Villarán y la calificó como una “alcaldesa ladrona”.

“No puede ser que una señora que ha esquilmado la Muni ahora quiera que le paguemos el abogado”, manifestó.

El alcalde afirmó que Villarán debería cubrir los gastos de su defensa legal con los recursos que —según él— fueron malversados durante su gestión. “Saque plata de lo que ha robado y pague su abogado, pero no de la Muni”, declaró ante los medios de comunicación.

Estas declaraciones se dan en el contexto del proceso judicial que enfrenta la exalcaldesa, el cual está relacionado con presuntas irregularidades en la ejecución de la obra de recuperación de la Plaza de la Bandera.

López Aliaga también cuestionó el reciente viaje de la presidenta Dina Boluarte a Asia, en medio de un contexto marcado por el aumento de la criminalidad en el país. Afirmó que no es oportuno abandonar el territorio nacional cuando, según señaló, se registran entre cinco y seis muertes diarias a causa de la extorsión y el sicariato.

Además, el alcalde de Lima negó que su bancada haya respaldado la salida de la mandataria. “Es falso lo que se está diciendo. Informen la verdad”, respondió tajantemente al ser consultado sobre el tema.