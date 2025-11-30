En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, este 1 de diciembre, EsSalud llevará a cabo una jornada nacional simultánea de prevención, diagnóstico y sensibilización dirigida a asegurados en sus diversas redes prestacionales y asistenciales. Las actividades se realizarán en hospitales, plazas públicas, centros laborales y espacios comunitarios de varias regiones del país.

El mensaje central de la campaña destaca que el VIH se puede prevenir, detectar y tratar a tiempo, con énfasis en el uso del condón, el acceso a pruebas rápidas y la eliminación de estigmas.

Estas acciones se enmarcan en la estrategia de fortalecimiento de la atención primaria y promoción de la salud liderada por el presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego.

Puntos de atención en Lima y Callao

En Lima Metropolitana, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Jesús María) realizará de 8:00 a. m. a 12:00 m. una campaña integral de salud con servicios de infectología, psicología, nutrición y trabajo social, además de pruebas rápidas de VIH en la rotonda del hospital.

De manera simultánea, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen desarrollará en Ate una campaña de tamizaje para una empresa con más de 3000 trabajadores asegurados, donde también se formará un lazo rojo humano gigante como símbolo de concientización.

En Comas, el Hospital Marino Molina Scippa llevará a cabo el circuito informativo “Rincón de la Prevención”, con stands educativos de los establecimientos de su red, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Acciones en regiones

EsSalud informó que sus redes en distintas regiones realizarán jornadas, tamizajes, campañas educativas y actividades comunitarias. Entre ellas destacan:

Norte y oriente

Lambayeque: Jornada de fortalecimiento de capacidades para la estrategia ITS–VIH/Sida y Hepatitis en todos los establecimientos.

Jornada de fortalecimiento de capacidades para la estrategia ITS–VIH/Sida y Hepatitis en todos los establecimientos. Tumbes: Tamizajes gratuitos de VIH en el Hospital Carlos Cortez Jiménez y en Zarumilla, La Cruz y Zorritos (8:00 a. m.–1:00 p. m.).

Tamizajes gratuitos de VIH en el Hospital Carlos Cortez Jiménez y en Zarumilla, La Cruz y Zorritos (8:00 a. m.–1:00 p. m.). Loreto: Tamizajes de VIH y hepatitis B en 10 establecimientos del 1 al 5 de diciembre (7:30 a. m.–12:00 m.) y pasacalle multisectorial en Iquitos.

Tamizajes de VIH y hepatitis B en 10 establecimientos del 1 al 5 de diciembre (7:30 a. m.–12:00 m.) y pasacalle multisectorial en Iquitos. Amazonas: Tamizajes gratuitos en 10 establecimientos del 1 al 6 de diciembre (10:00 a. m.–2:00 p. m.).

Centro y sierra

Huánuco: Tamizajes gratuitos en 14 establecimientos (8:00 a. m.–12:00 m.) y charlas, contenidos digitales y difusión radial.

Tamizajes gratuitos en 14 establecimientos (8:00 a. m.–12:00 m.) y charlas, contenidos digitales y difusión radial. Huancavelica: Pruebas rápidas de VIH en la Plaza de Armas (8:00 a. m.–1:00 p. m.) y caminata institucional en el centro de la ciudad.

Pruebas rápidas de VIH en la Plaza de Armas (8:00 a. m.–1:00 p. m.) y caminata institucional en el centro de la ciudad. Junín: Prueba rápida de VIH en el Policlínico Metropolitano de Huancayo (8:00 a. m.–12:00 m.).

Prueba rápida de VIH en el Policlínico Metropolitano de Huancayo (8:00 a. m.–12:00 m.). Huaraz: Ceremonia central en el Hospital Víctor Ramos Guardia.

Sur