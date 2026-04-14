Un nuevo hecho de violencia se registró en Lima en medio del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno. Un hombre fue asesinado con disparos de arma de fuego en la primera cuadra de la avenida Canta Callao, en la zona limítrofe entre San Martín de Porres y la provincia constitucional del Callao.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en la vía pública realizando sus actividades habituales. De acuerdo con el reporte de RPP, un sujeto se le acercó y abrió fuego en varias ocasiones, provocando su fallecimiento en el mismo punto.

Sicarios asesinan a ciudadano colombiano en plena avenida Canta Callao en San Martín de Porres. Fotos: César.grados@photo.gec

Víctima fue identificada

El occiso fue identificado como Jhon Darien Pérez Calle. Los vecinos de la zona indicaron que era de nacionalidad colombiana y que se dedicaba a recolectar materiales reciclables en los alrededores.

Personas que viven cerca al lugar señalaron que el fallecido era conocido en el sector por su trabajo cotidiano. Su presencia en la zona era frecuente, ya que recorría las calles en busca de residuos reutilizables.

Tras lo ocurrido, agentes policiales de las comisarías de San Martín de Porres y del Callao llegaron al lugar para iniciar las acciones correspondientes. El área fue cercada para permitir el desarrollo de las diligencias y la recolección de pruebas.

Durante la inspección, peritos encontraron hasta siete casquillos de bala en la escena. Este hallazgo forma parte de los elementos que serán evaluados como parte de la investigación en curso.

Sicarios asesinan a ciudadano colombiano en plena avenida Canta Callao en San Martín de Porres. Fotos: César.grados@photo.gec

Investigación en curso

Las autoridades continúan realizando las indagaciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. Se espera que las cámaras de seguridad instaladas en la zona aporten información que permita identificar al autor del ataque.

El caso se suma a otros hechos de violencia registrados en la capital en las últimas semanas. Estos eventos se producen pese a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para reforzar la seguridad en distintos distritos.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z