Tras reunirse con vecinos de Surco, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció medidas en la Vía Expresa Sur para mejorar la seguridad del cruce peatonal.

El burgomaestre señaló que, tras ver los reclamos difundidos por Canal N, se reunió de inmediato con los vecinos y acordó encuentros quincenales para atender las mejoras solicitadas por la comunidad afectada por la obra.

Reggiardo comentó a Canal N que se realizará la instalación de cuatro puentes peatonales provisionales de metal, destacando que uno ya se encuentra en funcionamiento.

El alcalde aclaró que los puentes son temporales y que en unos seis meses serán sustituidos por estructuras de concreto con accesos para personas con discapacidad; además, se analiza implementar mecanismos de accesibilidad en los puentes temporales.

#EnVivo



Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Vamos a entregar 4 puentes peatonales en la Vía Expresa Sur en Surco en los próximos 6 meses. Eso ha dejado relativamente tranquilos a los vecinos



— Canal N (@canalN_) February 4, 2026

Según Reggiardo, la Municipalidad de Lima está evaluando cambios en la semaforización de los cruces peatonales, en particular en la vía auxiliar, con la finalidad de minimizar los accidentes.

Asimismo, anunció que se realizarán coordinaciones con Luz del Sur para agilizar la iluminación integral de la Vía Expresa Sur, así como el refuerzo de la presencia de fiscalizadores y personal de prevención durante horarios nocturnos.

El alcalde afirmó que cumplen con los estándares de seguridad y altura, y recordó que estas medidas ya estaban planificadas, cumpliendo con los plazos administrativos correspondientes.

En ese sentido, Reggiardo indicó que las observaciones planteadas por los vecinos serán consideradas e incorporadas de manera progresiva en las próximas reuniones.

Ante consultas sobre una eventual candidatura en 2026, el alcalde indicó que no planea postular y que continuará en la alcaldía de Lima hasta concluir su mandato.