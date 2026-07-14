El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que se analizarán posibles medidas para resguardar el centro de la ciudad ante la eventual realización de marchas convocadas para este miércoles 15 de julio.

Reggiardo precisó que aún no existe una decisión definitiva sobre las medidas que se aplicarán. Sin embargo, indicó que se coordinará con la Policía Nacional para determinar si será necesario restringir el tránsito vehicular, como ocurrió en anteriores movilizaciones protagonizadas por militantes de Juntos por el Perú en las calles de la capital.

“Una vez que tengamos claridad respecto a esos anuncios, vamos a tomar las decisiones necesarias, así sean más duras. Espero que no tengamos que tomar medidas como el cierre al acceso vehicular al centro de la ciudad, que ya la hemos tomado en dos oportunidades, pero han permitido cuidar el patrimonio de la ciudad capital”, declaró a la prensa tras una actividad en la plaza Mayor.

En otro momento, el alcalde de Lima cuestionó la eventual decisión del presidente José María Balcázar de conceder un indulto a Pedro Castillo y consideró que hacerlo sería “insano”.

“Absolutamente insano si se da una medida de esa naturaleza por parte del Gobierno. Creo que sería gravísimo que un Gobierno que está terminando funciones realice una acción como esa. No podemos estar los peruanos en este tipo de situaciones”, agregó el burgomaestre.

Este miércoles 15 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a Keiko Fujimori en el Teatro Municipal de Lima, en una jornada en la que también se prevé la realización de posibles movilizaciones.

Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y excandidato presidencial, anunció este mes una serie de movilizaciones sociales programadas en Lima y distintas regiones del país.

Sánchez señaló que estas jornadas de protesta buscan principalmente expresar respaldo a los ciudadanos y dirigentes de su agrupación que afrontan denuncias penales tras haber participado en anteriores manifestaciones.