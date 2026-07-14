El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio la razón a Renovación Popular al declarar fundado el recurso de apelación presentado por la agrupación, con lo que Rafael López Aliaga quedó habilitado para postular como primer regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones del próximo 4 de octubre.

Con dicha decisión, el máximo órgano electoral revocó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que había declarado improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga por su condición de senador electo y proclamado para el periodo parlamentario 2026-2031.

López Aliaga figura como candidato a primer regidor en la lista encabezada por Luis Rubio, quien postula a la Alcaldía Metropolitana de Lima.

Mediante una nota de prensa, el JNE indicó: “La causa resuelta es la apelación presentada por la organización política Renovación Popular en contra de la Resolución N° 04301-2026-JEE-LICN/JNE que declaró improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, precisando que se mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031. (...) Los magistrados del Pleno del JNE evaluaron las pruebas presentadas por la defensa legal de Renovación Popular, y publicaron esta noche el sentido de su fallo declarando fundada la apelación”.

No obstante, la resolución difundida por el Jurado Nacional de Elecciones aún no incluye la fundamentación de los magistrados que sustentaron la decisión. Se espera que dichos argumentos sean publicados en los próximos días a través del portal institucional del organismo electoral.

En la audiencia pública, el abogado de Renovación Popular, Virgilio Hurtado, afirmó que la condición de senador electo no equivale al ejercicio del cargo parlamentario. En ese sentido, sostuvo que Rafael López Aliaga no ha juramentado ni asumido funciones en el Senado, por lo que, a su juicio, no existe impedimento legal para que continúe como candidato en las elecciones municipales.

La defensa también hizo referencia a los documentos enviados por López Aliaga al JNE y al Congreso de la República, en los que comunicó su decisión de no recibir la credencial, no juramentar y no asumir el cargo de senador.

Uno de los principales temas debatidos durante la audiencia fue determinar cuál es la situación jurídica de un parlamentario elegido y proclamado que manifiesta su decisión de no juramentar ni asumir el cargo.

El 10 de julio, Rafael López Aliaga volvió a descartar que vaya a asumir el cargo de senador para el que fue elegido en las elecciones generales. Durante una actividad partidaria en Huaycán, en el distrito de Ate, sostuvo que no jurará al cargo al considerar que el proceso electoral estuvo marcado por presuntas irregularidades en la primera vuelta. “No voy a ser senador nunca de este Congreso”, expresó.