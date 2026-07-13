El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), organismo constitucional autónomo encargado de designar a los titulares de las autoridades electorales del país, iniciará este martes 14 de julio de 2026 la etapa final de evaluación para seleccionar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entrevista personal pública está programada para este martes a las 11:00 horas en la sede institucional de la JNJ, ubicada en San Isidro. El único candidato habilitado para esta etapa es Carlos Loyola Escajadillo, quien logró superar las fases previas de calificación.

El proceso administrativo de selección se lleva a cabo bajo la conducción de la presidenta de la entidad, María Teresa Cabrera Vega. Durante la jornada, los integrantes del pleno evalúan de manera presencial la trayectoria profesional, la idoneidad del postulante y los resultados obtenidos en las pruebas de confianza antes de emitir su calificación final.

Las decisiones adoptadas durante el proceso serán formalizadas mediante la publicación inmediata de los puntajes obtenidos en los registros digitales del Boletín Oficial de la Magistratura.

La reincorporación de Carlos Loyola Escajadillo al proceso de selección del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue aprobada luego de que se declarara fundado un recurso de reconsideración presentado por el postulante.

Inicialmente, las oficinas técnicas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) determinaron excluir al candidato por una presunta omisión de información en su declaración jurada de antecedentes. Sin embargo, el postulante sustentó que la falta de registro de dos procesos judiciales en trámite había sido subsanada durante la etapa de tachas.

El pleno de la JNJ resolvió el caso por mayoría luego de analizar los argumentos presentados por la defensa legal del único postulante habilitado en el concurso.

La otra candidata finalista del proceso de méritos, Amparo Ortega Campana, presentó su renuncia irrevocable a seguir en la convocatoria pública, argumentando motivos de salud personal. Ante ello, la Junta Nacional de Justicia reestructuró el cronograma oficial con el objetivo de garantizar el derecho a la defensa y la continuidad de las evaluaciones.