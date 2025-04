En diálogo con Correo, el general en situación de retiro Remigio Hernani habla claro sobre la infructuosa lucha contra la delincuencia y en qué están fallando las autoridades para detenerla.

Se aprobó la ley que permite a los serenos usar armas no letales. ¿Es válida esta medida?

No es una solución porque los sicarios no esperan que los ataquen con armas no letales. Los sicarios disparan en la cabeza, disparan para matar. Y no lo hacen una vez, sino varias. O sea, le descargan una cacerina a un sereno. Los serenos no están preparados, como los policías, para repeler un ataque con arma.

La Asociación de Serenos busca el uso de armas letales…

La ley no se los permite. Para tener armas hay que estar autorizado por la ley y la ley solamente establece el uso de armas, para las fuerzas del orden, el Ejército, Marina, Aviación y Policía Nacional. Los serenos no tienen esa categoría. Los serenos son un respaldo en el patrullaje. El Policía lleva las armas y es apoyado por los serenos.

También se aprobó el dispositivo que avala a los agentes policiales para el uso de armas contra delincuentes. ¿Cambia en algo el panorama?

La medida es extraordinaria. El dispositivo existía, pero tenemos malos fiscales y malos jueces que encarcelaban policías. Ahora no van a poder hacerlo porque hay precisión. Cuando hay un delito flagrante, y donde hay un criminal que tiene un arma que puede causar daño a la salud de una persona, o quitarle la vida, simplemente el Policía puede utilizar su arma y no le pasa absolutamente nada.

La medida también es cuestionada...

Claro, no quiere decir que sea una licencia para matar, porque el agente tiene que advertirle al delincuente que tire el arma y, si no lo hace, dispara. No es una licencia para matar porque toda vida, así sea de un criminal, merece una investigación.

¿Le ve efectos positivos en la lucha contra el crimen?

Es una medida extraordinariamente buena porque los policías ahora no van a tener miedo de intervenir, de ser encarcelados, como ha ocurrido en otros casos. Seguramente habrá denuncias, pero no van a tener efecto porque la Policía habrá actuado conforme a ley.

La defensoría impulsa una ley para restringir la circulación de motos durante la noche…

Yo sería más riguroso. Yo diría que no pueden ir dos personas en una motocicleta. Tiene que ir una sola persona, y con un chaleco que muestre el número de la placa del vehículo. Se ha comprobado que una persona conduce la motocicleta y otra dispara y ejecuta a las personas. Esta restricción de dos personas en moto debe darse todo el tiempo.

¿El estado de emergencia en curso debe extenderse?

El estado de emergencia es una situación en la que se suspenden algunas garantías constitucionales. Cuando no hay garantías, el policía no necesita permiso de nadie, simplemente actúa. Allana y detiene las personas. Solo en esto consiste la ayuda, porque después, el estado de emergencia no amedrenta ni le da miedo a ningún delincuente.

¿Conocía al nuevo ministro del Interior a Julio Díaz Zulueta?

Sí, claro, es un policía que se ha desarrollado el ámbito de la prevención, que busca disuadir, evitar que los delincuentes cometan hechos criminales. Eso trata de conseguir con la presencia de policías en los centros comerciales, centros financieros, en los centros de movimiento. Pero disuadir a la delincuencia para que no cometa delitos es prácticamente imposible. Los delitos se cometen cuando se van los policías.

¿Qué se necesita contra la delincuencia y criminalidad?

Lo que se debe ejecutar es la investigación criminal, que se basa en la inteligencia operativa. Significa ubicar, identificar, y con el debido proceso -y respetando los derechos humanos- proceder a la extracción de esas células cancerosas, células delincuenciales del tejido social. La inteligencia operativa no es barata, pero es la solución el problema Lo que hacía (Juan José) Santiváñez con su Amanecer Seguro era una reverenda estupidez. Los delincuentes no son tan tontos como para actuar cuando hay presencia policial o militar en las calles. Gracias a Dios ya lo sacaron. Lo que acá vale es la inteligencia operativa. No hay otra cosa.