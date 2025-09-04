El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la ampliación del horario de atención en 34 oficinas a nivel nacional hasta fin de mes, con el objetivo de facilitar el trámite y recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y garantizar que los ciudadanos puedan actualizar su información antes del cierre del Padrón Electoral.

Oficinas con 12 horas de atención

En Lima Metropolitana, seis oficinas atenderán de manera ininterrumpida de 7:45 a. m. a 7:45 p. m., es decir, una hora antes de la apertura habitual y tres horas después del horario regular. Estas son:

San Borja (av. San Luis 1673)

(av. San Luis 1673) Miraflores (av. Ernesto Diez Canseco 230)

(av. Ernesto Diez Canseco 230) Jesús María (av. Talara 130)

(av. Talara 130) Santa Anita (av. Los Eucaliptos 947)

(av. Los Eucaliptos 947) Independencia (calle Los Andes 486)

(calle Los Andes 486) Cercado de Lima (av. Nicolás de Piérola 545)

En regiones, también se amplió el horario en oficinas de Áncash (7 locales), Puno (2), Huánuco (2), así como en Andahuaylas, Huamanga, Huancayo, Ica, Huancavelica y Pucallpa.

Oficinas con horario de 9 y 11 horas

Otras sedes atenderán de 7:45 a. m. a 4:45 p. m. Estas incluyen las oficinas de San Juan de Miraflores, jirón Áncash (Centro de Lima), Lurín, Callao y Loreto. También se suman locales en Angaraes (Huancavelica), Pasco, Huánuco y San Martín.

Solo DNI electrónico 3.0

Desde el 28 de agosto, el Reniec emite únicamente el DNI electrónico 3.0, que reemplaza a los DNI azul y amarillo. Estos documentos seguirán vigentes hasta su fecha de caducidad. El precio de emisión se mantiene hasta fin de año en S/ 30 para adultos y S/ 16 para menores de edad.

Cierre del Padrón Electoral

Los ciudadanos mayores de 18 años tienen plazo hasta el 14 de octubre para actualizar los datos de su DNI y garantizar que figuren en el Padrón Electoral que se usará en las Elecciones Generales de 2026. Después de esa fecha, cualquier cambio no se reflejará en el registro oficial.