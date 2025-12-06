El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) denunció a un presunto integrante de la organización criminal “Los Pulpos” y a otras personas involucradas en la inscripción irregular de la defunción de Jhon William Barbaran León, alias ‘Wilo’, quien figuraba como muerto desde enero de 2020.

La institución aclaró que no hubo falla en sus procesos, pues el registro se realizó en base a un certificado médico de defunción que contenía información falsa consignada por el médico firmante.

Tras conocerse la detención de Barbaran León en Argentina, Reniec revisó los documentos físicos que sustentaron la supuesta defunción y coordinó con las autoridades internacionales para obtener las huellas dactilares tomadas al detenido. La pericia determinó que coinciden plenamente con las registradas en su base de datos, por lo que el 1 de diciembre se canceló el acta de defunción y se habilitó nuevamente el DNI del involucrado, a fin de facilitar los trámites de extradición o expulsión.

Reniec presentó denuncias contra Barbaran León, contra el declarante de la falsa defunción y contra dos ciudadanos que solicitaron una copia certificada del acta.

Asimismo, requirió un peritaje de la firma del certificado médico, que confirmó que esta pertenece al médico que lo suscribió. Aunque el documento y la firma son auténticos, la información consignada es falsa, motivo por el cual la institución amplió la denuncia en contra del profesional.