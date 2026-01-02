El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo celebró este viernes, los resultados del plan “Navidad Segura” implementado en Mesa Redonda durante las fiestas de fin de año. La operación, que involucró a mil efectivos trabajando las 24 horas, logró un hito fundamental en la seguridad del comercio informal, según la autoridad edil.

Durante una entrevista en RPP, el burgomaestre destacó que, por primera vez en la historia del emporio, no se registró ningún incendio durante la temporada alta de ventas navideñas. Este logro se atribuye al trabajo coordinado de las gerencias municipales de fiscalización, seguridad ciudadana, gestión de riesgos y servicios urbanos.​

“Debo decirlo con claridad no hemos tenido un solo incendio. Esto creo que es histórico, no se ha registrado antes en el emporio comercial”, afirmó Reggiardo.​

Durante los operativos se clausuraron 39 almacenes clandestinos que operaban con mercancía de dudosa procedencia. La presión fiscalizadora ha desplazado estos depósitos hacia distritos limítrofes como el Rímac.​

Tecnología de vanguardia en acción

La estrategia incorporó 21 cámaras equipadas con inteligencia artificial instaladas estratégicamente en los accesos principales de Mesa Redonda. Estas permitieron monitorear el aforo en tiempo real y detectar cualquier anomalía de inmediato.​

Además, se desplegaron drones inteligentes conectados por cable que operaron sin interrupciones durante toda la operación. Estos dispositivos incorporaban sensores térmicos capaces de identificar focos de calor a distancia.​

“Estos drones tenían dispositivos que identificaban el calor. Nos han permitido, por ejemplo, detectar incendios en distritos vecinos, como el que sucedió en La Victoria o en el Rímac”, precisó el alcalde.​

Solución estructural para comerciantes

Ante la migración de almacenes clandestinos a zonas aledañas, Reggiardo anunció un plan de reubicación formal para los comerciantes. La Municipalidad de Lima identificó 14 predios propios que serán saneados a través de la Beneficencia de Lima.​

Estos espacios se ofrecerán a precios accesibles para formalizar progresivamente el comercio que opera en condiciones precarias.​

“Hemos identificado 14 predios de la municipalidad a través de la Beneficencia de Lima (...) vamos a sanearlos y hacer una reubicación de comerciantes a fin de poder tener almacenes de la propia municipalidad (...) a precios muy módicos”, puntualizó.​



