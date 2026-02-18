Un repartidor de delivery murió tras ser arrollado por un tráiler cuando se desplazaba por la vía auxiliar de la avenida Néstor Gambetta, en la Provincia Constitucional del Callao.

El accidente se registró a pocos metros del óvalo 200 Millas, en sentido hacia Ventanilla, según informó Exitosa Noticias.

Víctima aún no ha sido identificada

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el joven vestía casaca azul, short negro y medias blancas.

La víctima se desplazaba a bordo de una bicicleta eléctrica cuando fue arrollada violentamente por el tráiler. Su cuerpo quedó tendido en la pista y, a varios metros, el vehículo menor.

El tráiler presenta daños visibles en la parte frontal y permanece en el lugar de los hechos. Hasta el momento, no se han determinado responsabilidades.

Investigación en curso

A pocos metros del lugar del accidente existe una cámara de seguridad perteneciente a una fábrica, cuyas imágenes serían clave para esclarecer lo ocurrido.

El conductor del tráiler fue trasladado a la comisaría del sector para iniciar las diligencias correspondientes, incluido el examen de dosaje etílico.

La PNP dispuso el cierre temporal de una de las vías auxiliares de la avenida Néstor Gambetta mientras resguardaba la escena, a la espera de la llegada del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver.