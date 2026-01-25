El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó un operativo de requisa en el penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, por disposición de su presidenta encargada, Shadia Valdez Tejada, como parte de las acciones orientadas a reforzar el control y el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios del país.

Durante la intervención, liderada por el director del penal, Óscar Janampa Paz, y el director de la Oficina Regional Lima, Adán Rojas Ruiz, se desinstalaron conexiones eléctricas irregulares y se incautaron tomacorrientes que podrían ser utilizados por los internos para realizar llamadas extorsivas.

Asimismo, se hallaron objetos punzocortantes y más de 20 litros de líquido fermentado conocido como “chicha canera”, cuyo consumo está prohibido.

La requisa se llevó a cabo en el pabellón 2 de mediana seguridad y se inició a las 22:00 horas del sábado 24 de enero, con la participación de 25 agentes penitenciarios.

Los efectivos revisaron celdas, pertenencias y áreas comunes, además de realizar revisiones corporales a los internos, en cumplimiento de los protocolos de seguridad, como parte de la estrategia del INPE para erradicar actividades ilícitas que afectan la seguridad ciudadana.