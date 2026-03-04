En medio de las restricciones en el suministro de gas natural vehicular (GNV), algunos grifos de Lima continúan abasteciendo a unidades de transporte público.

En un recorrido efectuado por Canal N en La Victoria, se verificó que ciertos grifos todavía abastecen de este combustible a buses.

En un grifo del distrito de La Victoria se observó el abastecimiento de buses de transporte público. Según dicho medio, el establecimiento viene atendiendo exclusivamente a este tipo de unidades, en cumplimiento de la disposición que prioriza su suministro.

Un conductor entrevistado manifestó que el precio del GNV continúa en 1,56 soles por metro cúbico. Además, aseguró que el suministro en ese establecimiento se desarrollaba con normalidad y que el tiempo de espera para abastecerse fue mínimo.

El conductor también indicó que anteriormente acudió a otros establecimientos, pero no encontró disponibilidad de gas natural vehicular. Precisó que en grifos ubicados en Apatao y Lucana no se estaba atendiendo debido al desabastecimiento de GNV.

Debido a la incertidumbre por la disponibilidad del combustible, algunos transportistas optan por llenar completamente sus tanques cada vez que encuentran un grifo que aún dispone de suministro.

En el recorrido también se entrevistó a conductores que utilizan gas licuado de petróleo (GLP). Uno de ellos señaló que el precio de este combustible ha experimentado un incremento en los últimos días.

De acuerdo con el conductor entrevistado, el precio del GLP se sitúa actualmente alrededor de los 6,30 soles, cuando anteriormente bordeaba los cinco soles.

El reporte también señaló que, ante la escasez de GNV, algunos conductores vienen recurriendo a combustibles alternativos, como la gasolina y el GLP.