La empresa Luz del Sur realizó operativos de retiro de cables aéreos de telecomunicaciones que incumplen las distancias mínimas de seguridad, con el objetivo de reducir riesgos para la ciudadanía y garantizar la continuidad del servicio eléctrico en distintos distritos de Lima.

Según explicó su vocero, Alfredo Melly, estas instalaciones irregulares no respetan lo establecido en el Código Nacional de Electricidad, que exige una distancia mínima de 1.80 metros respecto a redes de media tensión y 1.50 metros en forma horizontal, lo que puede generar descargas eléctricas o interrupciones del suministro.

Durante las intervenciones se retiraron cables coaxiales y de fibra óptica utilizados para servicios de internet, telefonía y televisión, como parte de las acciones correctivas frente a actividades de terceros que ponen en riesgo la infraestructura eléctrica.

La empresa indicó que los distritos con mayor incidencia de estas irregularidades son Ate, Villa El Salvador, Santa Anita y Huachipa, por lo que se han priorizado los operativos en estas zonas, en coordinación con autoridades, con el fin de reforzar la seguridad y el orden en la vía pública.