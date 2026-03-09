Luego de que se dictara prisión preventiva por nueve meses para Adrián Villar, acusado de atropellar a Lizeth Marzano, ‘Panorama’ investigó a qué se dedica su padre, Rubén Villar.

Conocido anteriormente como excamarógrafo de televisión, la pareja de Marisel Linares mantiene hoy en día un perfil poco conocido sobre su actividad laboral, pues su historial migratorio refleja únicamente una serie de viajes.

El dominical reveló la manera en que Rubén Villar adquirió una propiedad en una zona turística de Miraflores, perteneciente inicialmente a una pareja de adultos mayores.

Según la partida registral de 2015, la propiedad fue transferida a un empleado de seguridad por 120 mil soles; este le otorgó un anticipo de legítima a su hija y más tarde Rubén Villar compró el departamento por 50 mil soles.

En 2016, el padre de Adrián Villar donó la propiedad a la inmobiliaria “Masterhome Grupo Inmobiliaria”, cuyo gerente general, Marco Antonio Avalos, fue detenido en noviembre de 2025 acusado de estafa y falsedad ideológica.

De acuerdo con fuentes de ‘Panorama’, la pareja de Marisel Linares formaría parte de un engranaje para la compra de propiedades como la de Miraflores, y recibe el sobrenombre de “El Pituco”.

Rubén Villar figura con una única empresa registrada a su nombre: Inversiones R Froletz S.A.C., dedicada a todo tipo de rubro y actividad, constituida el 1 de agosto de 2014 y dada de baja el 31 de octubre de 2024.

En tanto, su historial crediticio se encuentra en rojo, no cuenta con tarjetas de crédito y figura en alerta de Infocorp.