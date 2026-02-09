Un mercado negro de placas clonadas para motocicletas que opera en pleno Centro de Lima fue revelado en un informe de Panorama este domingo, donde recorrieron el jirón Azángaro, conocido por la venta informal de documentos y objetos falsificados, donde múltiples proveedores abastecen a delincuentes dedicados al robo y la extorsión.

Un reportero del dominical se puso en contacto con varios proveedores. El primero, apodado “Bulldog”, ofrecía placas en alto relieve por S/200. Más tarde apareció “Chibolo”, quien ofrecía placas metálicas por S/500 con entrega en dos días, evidenciando lo sencillo y rápido que resulta acceder a este servicio ilegal.

El recorrido por el jirón Azángaro continuó con los sujetos conocidos como “Rata” y “Chalaco”, quienes inicialmente ofrecieron vender una placa clonada para motocicleta por S/180 con entrega en una hora. Al momento de concretar la compra, exigieron 180 dólares e intentaron intimidar al equipo infiltrado para forzar el pago.

Tras varios minutos de tensión, los reporteros lograron conseguir la placa clonada pagando S/30 adicionales, evidenciando no solo el negocio ilegal, sino también el clima de inseguridad e impunidad que domina la zona.