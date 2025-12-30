Un hombre fue asesinado a disparos mientras se encontraba dentro de su vehículo, tras ser interceptado por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta en la avenida Francisco Pizarro, ubicado en el distrito del Rímac.

Según Exitosa, el hecho habría ocurrido alrededor del mediodía de este jueves 30 de diciembre. En ese momento, el vehículo de placa C5H-401 se encontraba en la cuadra 2 de dicha avenida, a una cuadra de la prolongación Tacna, con dirección hacia Lima Norte.

En ese instante, dos presuntos sicarios aparecieron y abrieron fuego contra su objetivo. Según los primeros reportes, en el lugar del crimen se hallaron más de diez casquillos de bala.

Cinco de los disparos habrían alcanzado a la víctima, causándole la muerte de manera inmediata. Tras el ataque, la motocicleta se dio a la fuga con rumbo desconocido, mientras que el automóvil terminó sobre la vereda tras chocar contra un pequeño árbol.

Agentes de la Policía Nacional del Perú se desplazaron hasta la cuadra 2 de la avenida Pizarro para acordonar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Los efectivos manejan la hipótesis de que el crimen se habría producido por un presunto ajuste de cuentas, de acuerdo con la modalidad del ataque.

De acuerdo con dicho medio, la víctima fue identificada como Óscar Armando León Fernández. Asimismo, indican que contaría con antecedentes policiales, lo que reforzaría la primera hipótesis planteada por las fuerzas del orden.

En enero del 2024 habría estado implicado en el asalto a un cambista y, además, hace solo unos meses salió de prisión tras cumplir una condena por un delito que aún no ha sido esclarecido.