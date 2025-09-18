Un incendio registrado la noche de este miércoles afectó cinco puestos del mercado de flores Uniflor, en el jirón Ramón Espinoza, en el distrito del Rímac.

Según RPP, más de 30 puestos del mercado habrían sido clausurados por trabajadores de la Municipalidad del Rímac.

Comerciantes informaron que el alcalde del distrito, Néstor de la Rosa, llegó esta mañana al mercado acompañado de autoridades y policías para el retiro de mercadería que quedó atrapada en las instalaciones tras el desalojo.

Los testimonios apuntan a que la situación derivó en un disturbio que habría ocasionado un incendio en numerosos puestos del mercado.

“Ha habido un cierre por falta de asesoramiento técnico por parte de los municipios. […] Ningún municipio en el Perú tiene intención de querer al trabajador de un mercado que tenga en regla, porque para ellos es un negocio estar pidiendo coima, estar pidiendo a cada cierre plata. Ese es un negocio para ellos. El alcalde se hace el loco, está metido en toda esta cochinada, ahora solamente funciona y se han metido policías usurpando, no hay orden judicial. La otra abogada [pide] que le dé la orden, no hay orden. Esto es corrupción”, expresó un comerciante.

En ese sentido, un trabajador del mercado sostuvo que el incendio habría sido originado por la presunta compradora del terreno. “La supuesta compradora ha contratado delincuentes”, señaló.

Además, el comerciante denunció que los individuos presuntamente contratados por esta mujer habrían agredido a adultos mayores, por lo que solicitó la intervención del Ministerio de la Mujer.

“A las ancianas los han golpeado. Ahora quiero llamar a la institución que defiende a la mujer, debería estar aquí y no están”, finalizó.

Dicho medio informó que quedaron atrapadas algunas personas en los locales durante el siniestro. Esto generó que la red que rodea el mercado sea retirada por los comerciantes tras el pedido de ayuda.

Hasta la zona llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos para controlar el incendio, junto con la presencia de la Policía que aseguró el área.

El abogado Edgar Hinojosa, representante legal de los comerciantes, expresó que el incendio dejó entre siete y ocho personas heridas.

El letrado relató que alrededor de las 5:00 p.m. de este martes, un grupo de personas junto al alcalde, la subgerente distrital y efectivos policiales ingresó al mercado Uniflor para clausurar los puestos. Posteriormente, aseguró, hicieron su aparición “unos matones”.

“En eso veo que viene la autoridad con la fuerza y con unos matones, [quienes] se pusieron a soldar las rejas, habiendo personal que trabajan internamente. Se han asustado y desesperado. Han querido salir y ahí ha habido los problemas y ha venido más fuerzas policiales. Estos señores no han querido irse, los matones, y han incendiado la parte trasera. Han incendiado como cinco o seis puestos”, sostuvo a RPP.

Hinojosa señaló que los comerciantes llevan 30 años trabajando en el lugar y que, al parecer, el supuesto propietario del terreno intentó tomar posesión “por la fuerza”.

“Ellos han hecho todo el parapeto, la defensa, han puesto su quiosco, pagan tributos a la Municipalidad. De la noche a la mañana ha venido una tercera persona que supuestamente es el propietario y ha querido tomar por la fuerza, con los matones y la Policía”, refirió.

De acuerdo con el abogado, los comerciantes han asegurado que no dejarán el mercado y que iniciarán una demanda judicial en defensa de sus intereses.

“Ellos dicen que se van a quedar y yo no soy nadie para decirles si se van o no se van. Ellos son dueños de su propia voluntad y persona. Si quieren se van a quedar. Según dicen, van a defender su puesto, que de aquí nadie los va a sacar”, concluyó.