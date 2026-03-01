El atrio central de la iglesia San Lázaro, ubicada en el Rímac, se desplomó este domingo sobre el altar principal del templo, generando alarma entre los fieles y miembros de la orden que se encontraban en el recinto. El incidente ocurrió durante los preparativos previos a la misa del mediodía, cuando aún no había personas congregadas en el interior.

El alcalde del distrito, Néstor de la Rosa llegó hasta el lugar para evaluar los daños e indicó que el colapso se registró apenas 10 minutos antes de que comenzara la ceremonia religiosa, cuando el espacio alrededor del altar aún permanecía vacío. Los propios fieles que estaban en el lugar aseguraron que, de haberse producido el derrumbe con la misa ya en curso, las consecuencias habrían sido devastadoras.

Minutos más tarde, las autoridades tomaron el control de la situación. La Municipalidad del Rímac, con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú, acordonó los accesos al templo para prevenir nuevos desprendimientos y resguardar la integridad de quienes se encontraban en los alrededores.

Los vecinos del popular distrito reaccionaron indignados tras el desplome y exigieron la rápida intervención del Ministerio de Cultura para encarar la restauración de la iglesia. Asimismo, cuestionaron la intervención de la comuna rimence y advirtieron sobre la falta de mantenimiento del inmueble pese a su valor histórico y religioso.

El deterioro quedó a la vista luego del colapso, ya que el techo sobre el altar quedó completamente expuesto, dejando entrar la luz del sol sobre los escombros esparcidos en el suelo. Una vecina también cuestionó que otras iglesias del Rímac hayan recibido trabajos de refacción en los últimos años, mientras que la iglesia San Lázaro ha sido sistemáticamente ignorada.

Legado histórico

La iglesia San Lázaro, erigida en 1563, es considerada uno de los templos coloniales más antiguos de Lima y forma parte del patrimonio histórico del Rímac. Su deterioro progresivo refleja una problemática más amplia en torno a la conservación de los espacios que constituyen la memoria cultural e identitaria de la capital.

Ante el reporte del derrumbe, el Ministerio de Salud informó a través de su cuenta en la red social X que desplegó de forma inmediata tres ambulancias del SAMU hacia el lugar para brindar atención médica en caso de que hubiera personas afectadas. Dos unidades adicionales quedaron en estado de alerta para responder con rapidez ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse.