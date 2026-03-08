La cúpula del mirador de la Casa del Marqués de Montesclaros, conocido como el ‘Mirador del Baratillo’, se desplomó este sábado en el distrito del Rímac, generando alarma entre los vecinos de la zona.

La histórica estructura, construida en el siglo XVII, se ubica en la cuadra 2 del jirón Casma , en el sector de Baratillo.

El colapso provocó un fuerte estruendo y una gran polvareda cuando los escombros -compuestos por quincha, madera y adobe- cayeron sobre viviendas aledañas. Pese a la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

Vecinos del lugar expresaron su preocupación por el deterioro del mirador y advirtieron que la estructura presentaba signos de debilitamiento desde hace tiempo.