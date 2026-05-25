Un nuevo episodio de violencia se registró en el distrito del Rímac luego de que desconocidos atacaran una vivienda ubicada en la avenida Flor de Amancaes. El hecho ocurrió frente al campo deportivo Mariscal Cáceres y generó preocupación entre los residentes de la zona.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, los atacantes realizaron cuatro disparos contra la puerta principal de una casa de cuatro pisos. Los vecinos indicaron que el sonido de los balazos despertó a varias familias durante la noche.

Los responsables también dejaron un artefacto explosivo en el frontis del inmueble. El objeto fue colocado en una caja y generó temor entre los residentes ante un posible estallido.

En el exterior de la vivienda se halló un mensaje escrito en una cartulina pegada a una de las columnas. La amenaza estaba dirigida a un hombre identificado como Luis Sánchez Herrera y hacía referencia a presuntos cobros ilegales en el sector.

El mensaje contenía advertencias vinculadas a la continuidad de estas acciones en la zona y señalaba que habría consecuencias si persistían los hechos mencionados en el escrito.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec

¿Qué hipótesis maneja la PNP?

Las autoridades manejan como principal hipótesis una posible disputa entre organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. La investigación continúa abierta y no se descartan otras líneas de trabajo.

El propietario del inmueble participó en las diligencias realizadas por la Policía Nacional. Sin embargo, evitó ofrecer declaraciones sobre lo ocurrido en el lugar.

Personal especializado en desactivación de explosivos acudió a la zona para atender la emergencia. Los agentes lograron neutralizar el artefacto dejado frente a la vivienda. Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad instaladas en la avenida para identificar a los responsables.

Mientras tanto, los vecinos de la zona solicitaron mayor presencia policial en el sector tras lo ocurrido. Asimismo, pidieron acciones más firmes que permitan reducir los riesgos asociados a este tipo de ataques.

Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec