La inseguridad ciudadana continúa siendo una preocupación en el país. Por ello, en el marco de la lucha contra esa alarmante situación, la Policía Nacional viene realizando operativos en distintos puntos de la capital.

Durante estos despliegues, ejecutados de forma conjunta entre personal del DEPINCRI El Agustino con apoyo de la División de Inteligencia, se logró capturar a cinco presuntos miembros de la banda criminal ‘Los Fantasmas de Acho’, que según los agentes del orden, se dedicarían a la extorsión de vehículos de transporte público en la vía rápida de la Panamericana.

🚨 #Rímac | En un operativo conjunto, personal del DEPINCRI El Agustino, con apoyo de la División de Inteligencia, desarticuló a la banda criminal “Los Fantasmas de Acho”, dedicada a la extorsión a vehículos de transporte público en la vía rápida de la Panamericana, exigiendo… pic.twitter.com/VMWHCChTrh — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) January 23, 2026

“(‘Los Fantasmas de Acho’) les exigían un monto de S/5 por cada viaje, teniendo en cuenta que estos vehículos, la mayoría minivan, se dan entre tres y cuatro vueltas diarias acopiaban la suma de S/20 por día”, expresó el comandante Ronald Sarmiento, jefe de la DEPINCRI El Agustino en Panamericana.

Amenazas a través de WhatsApp

El reporte de la PNP, señala que las personas detenidas se habrían dedicado a exigir, mediante grupos de WhatsApp, los pagos de cupo diarios y semanales para permitir trabajar a los conductores de combis y minivanes que cubrían rutas entre Acho-Santa Clara y Acho-Puente Piedra.





Asimismo, las autoridades señalaron que durante el operativo policial se incautó a los cinco presuntos integrantes de la banda municiones, una cacerina abastecida de una mini uzi, un artefacto explosivo, dinero, celulares y una moto eléctrica, neutralizando así un serio riesgo para choferes y pasajeros.

Los detenidos permanecen bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones correspondientes tras ser acusados de delitos que incluyen tráfico ilícito de drogas, lesiones graves y delitos contra la vida.