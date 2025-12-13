Este viernes, la PNP realizó un amplio operativo en distintos puntos del Rímac, con el objetivo de identificar a ciudadanos extranjeros en situación irregular y reforzar las acciones contra la inseguridad ciudadana. Los intervenidos fueron trasladados al cuartel Juan Benítez Luna, donde se instalaron módulos para la verificación documental y migratoria.

De acuerdo con el Ministerio del Interior, hasta las 10 p. m. se realizó la intervención de alrededor de 1.500 ciudadanos extranjeros, de los cuales más de 700 ya habían pasado por el proceso de revisión de sus documentos. El despliegue incluyó patrulleros, buses y otras unidades vehiculares para el traslado seguro y ordenado de los intervenidos.

Resultados del operativo

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, informó que, entre las personas ya verificadas, se detectó a 99 extranjeros en condición migratoria irregular y a otros 90 cuya permanencia en el Perú se encontraba próxima a vencer. Estas situaciones serán notificadas a las autoridades competentes para la aplicación de las medidas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el sector reportó la identificación de cuatro personas con requisitorias: tres con órdenes de captura a nivel nacional y una con requerimiento a nivel internacional. Estos casos quedaron a disposición de las autoridades judiciales y fiscales para continuar con los procedimientos de ley.

Desarrollo del despliegue y preocupaciones de los intervenidos

Durante el operativo, los ciudadanos extranjeros fueron trasladados en vehículos oficiales y, en algunos casos, en unidades particulares acondicionadas para el transporte masivo. En las áreas exteriores del cuartel, varios intervenidos permanecieron a la espera de culminar los trámites, algunos esposados y custodiados en la tolva de patrulleros, mientras se realizaban las verificaciones.

Algunos grupos manifestaron preocupación y denunciaron supuestas detenciones indebidas, alegando contar con la documentación migratoria en regla. No obstante, las autoridades aseguraron que la revisión de documentos se llevó a cabo de manera minuciosa, con el fin de garantizar transparencia, respetar los procedimientos y evitar decisiones arbitrarias.

Posición del Ejecutivo y lucha contra la inseguridad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio remarcó que el objetivo central de estos operativos es la plena identificación de quienes residen en el país y la verificación exhaustiva de su estatus migratorio. Además, señaló que este tipo de intervenciones se vienen realizando desde semanas atrás y que se mantendrán de forma permanente para evitar irregularidades migratorias.

“Venimos realizando estos operativos desde hace varias semanas y los vamos a continuar de manera permanente. No hay espacio para la irregularidad. El objetivo es identificar plenamente, verificar la situación migratoria y aplicar la ley”, enfatizó Vicente Tiburcio.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda destacó que las medidas deben ser proporcionales a la dimensión del problema de inseguridad ciudadana. Por ello, subrayó que el Estado tiene la obligación de proteger a la población y garantizar el orden, recalcando que el Perú recibe a quienes llegan a trabajar y aportar, pero no puede tolerar la irregularidad ni actividades vinculadas al delito.