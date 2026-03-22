En diálogo con Correo, la respetada lideresa Rosemary Pioc expuso que más de 800 menores de las comunidades Awajún – Wampis fueron víctimas de abusos sexuales por parte de maestros o familiares y que, pese a las denuncias, la impunidad campea. La mayoría fue condenada a vivir con el VIH-SIDA.

¿Cuál es el motivo de su visita a Lima?

Venimos para levantar nuestra voz porque el sistema de acceso de justicia en Condorcanqui está cortado pese a que se han incrementado los casos de violación y contagio del VIH-SIDA.

Mencionó que no había acceso a justicia. ¿Cuál es la razón?

Se había deshabilitado la Fiscalía de Violencia Familiar en Río Santiago por falta de personal. Estamos esperando que se recomponga desde el 7 de marzo. La Fiscalía nos ha dicho que están lanzando la convocatoria para las contrataciones.

¿Cuál es su opinión sobre esta carencia?

Es gravísima, porque los casos de violencia nunca paran en nuestro territorio. Hasta hoy se registran violaciones todos los días. Parece que a este Gobierno no le interesa la salud, o incluso la defensa de los derechos de los niños y niñas. Son más de 800 menores que se quedarían sin acceso a la justicia.

¿Desde cuándo se registran estos más de 800 casos de ultraje?

Se registran del 2024 al 2025. En prácticamente un año se han registrado estos 800 casos. Pero todos los días recibimos denuncias por este delito.

¿En qué rango de edades se encuentran las víctimas?

Hay niñas de ocho, de nueve, 10 años, que incluso ya fueron contagiados con VIH-Sida por los abusos. Hay víctimas incluso de tres, cuatro, y cinco años. Mujercitas y varoncitos.

¿Quiénes son los abusadores?

Los docentes. Hace dos días uno de ellos ha violado a una niña de 6 años. De ahí vienen los parentescos: tíos, papás, abuelos, hermanos.

¿Estos ultrajes son prácticas culturales, como alguien dijo?

De ninguna forma. Rechazamos esa posición.

¿Cuáles han sido los resultados de su visita a Lima?

Conversamos con la ministra de la Mujer, pero una hora después de dialogar ya la habían despedido.

¿Hay respuestas adecuadas e inmediatas antes las denuncias de abuso?

Se reciben las denuncias, pero el tema es la dificultad para hacerlas. Hay muchas comunidades lejanas y muchas víctimas y sus familias no pueden realizarlas, o después, no pueden acudir a las diligencias por el tema de la distancia.

¿La Policía está preparada para recibir estas denuncias?

La Policía responde a las denuncias, pero no hay capturas. Esto se debe a una tarea poco efectiva de la institución. Hay pruebas: una niña desangrada, la comunidad sabe quién es el culpable, pero no los capturan. Por otro lado, están las comunidades que tratan de solucionar el problema con sus propios reglamentos.

¿Qué dicen estos reglamentos?

Los reglamentos especifican que todo caso de violencia sexual se tiene que solucionar en la comunidad. Eso es gravísimo y peor con un Estado ausente.

Quienes promueven ese tipo de acuerdos actúan como cómplices del delito…

Por supuesto, y nadie hace justicia.

¿Cómo toma usted que el actual presidente haya dicho que las relaciones las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer?

Lo rechazamos totalmente. Sus declaraciones parecen salidas de la locura. Yo a esa edad (niñez) vivía jugando con mis amigos y amigas. Nunca pensaba en tener una relación íntima con alguien.

¿Cree que este Gobierno solucione esta problemática?

No. Debemos empezar a trabajar con los candidatos (a la presidencia) al respecto. Tenemos que ver propuestas claras, que entiendan la defensa de los derechos de los niños y niñas.

De estas más de 800 víctimas de ultraje, ¿qué porcentaje fue contagiado de VIH?

Es elevado. Estamos hablando de más del 60%, 70% y se va incrementado.

¿Reciben el tratamiento contra la enfermedad?

Muchas no. Además, muchas otras no se hacen la prueba el descarte y viven sin saber que tienen la enfermedad.

Hablamos entonces de una cifra negra…

Sí, y es trabajo del Ministerio de Salud detectarlos y tratarlos. Muchos no cuentan con medicación por las distancias hacia los locales de salud.

Rosemary Pioc Tenazoa

Presidenta Consejo de Mujeres Awajún-Wampis Umukai

Docente de formación y especialista en educación comunitaria, inició su activismo tras denunciar los casos de violencia sexual en escuelas rurales de su comunidad.