La concesionaria Rutas de Lima (RDL) comunicó que mantendrá sus operaciones, pese a haber anunciado que el 2 de diciembre sería su último día de actividad debido a la imposibilidad de cobrar peajes en las garitas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur, así como por procesos judiciales en curso con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

En una carta fechada el 1 de diciembre, la empresa señaló que continúa evaluando el estado de sus reservas económicas para determinar hasta cuándo podrán extenderse las operaciones en los tramos concesionados.

“Hoy podemos confirmar que no tendremos que dejar de operar el día 2 de diciembre y estamos evaluando cuánto tiempo más puede postergarse el agotamiento de los recursos de la compañía y, consecuentemente, la situación de imposibilidad”, indicó RDL en el documento.

Coordinación con la Municipalidad de Lima

La concesionaria informó también que sostuvo una primera reunión con representantes de la Municipalidad de Lima con el fin de garantizar la transferencia de infraestructura y servicios, en caso llegue a concretarse una salida definitiva.

“Consideramos que más allá de las posiciones discrepantes que podamos tener y que debatiremos en los fueros que correspondan, debemos actuar en forma responsable frente a los usuarios y en consecuencia”, detalló RDL.

La empresa convocó a la comuna limeña a una nueva reunión, programada para este martes, al cierre de su comunicado.

Contexto: denuncia penal anunciada por la MML

Esta decisión se produce después de que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunciara que la Municipalidad presentó una denuncia penal contra Rutas de Lima.

En declaraciones a la prensa, la autoridad municipal señaló que la acción fue presentada por el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con su respaldo.

“La denuncia es una denuncia penal que ha presentado el procurador público de la Municipalidad Metropolitana de Lima (…) El procurador tiene a su cargo precisamente esto y en el estricto cumplimiento de sus funciones ha realizado la denuncia penal correspondiente”, afirmó Reggiardo.